Мане забил в ворота «Кристал Пэлас» в 9-м матче подряд
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане обновил рекорд по количеству голов в нескольких матчах подряд против одного соперника в АПЛ.
29-летний сенегалец забивает в ворота «Кристал Пэлас» девятый матч подряд. Вчера, 18 сентября форвард стал автором одного из мячей в игре 5-го тура АПЛ против «орлов» (3:0). Кроме того, Мане забил свой 100-й гол за «Ливерпуль». Впервые в составе мерсисайдцев Мане забил «Кристал Пэласу» 19 августа 2017 года.
Sadio Man?'s obsession with Crystal Palace is both immense and RECORD-BREAKING...— MisterChip (English) (@MisterChiping) September 18, 2021
He holds the record for the most consecutive goals scored against a Premier League opponent:
[9] Sadio Man? vs Crystal Palace
[7] Robin van Persie vs Stoke City
[7] Romelu Lukaku vs West Ham United pic.twitter.com/hcIPkScPh1
В сезоне-2021/22 Мане забил 3 гола в 6 матчах за «Ливерпуль».
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