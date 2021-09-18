Норманн отдал голевую передачу в дебютном матче в АПЛ
«Норвич» проиграл «Уотфорду» (1:3) в матче пятого тура чемпионата Англии.
Этот матч стал дебютным в АПЛ для полузащитника Матиаса Норманна, выступающего за «Норвич» на правах аренды из «Ростова». 25-летний норвежец отдал голевую передачу на форварда Теему Пукки.
У «Норвича» есть опция последующего выкупа полноценного трансфера Норманна.
Футболист присоединился к «Ростову» в 2019 году. Он перешел в российский клуб из «Брайтона» за 1,7 млн евро.
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