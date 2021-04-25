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Клубы АПЛ присоединились к бойкоту соцсетей из-за расизма

00:50
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Клубы АПЛ объявили о трехдневном бойкоте соцсетей из-за расизма.

Клубы, в том числе топ-6, не будут ничего публиковать в соцсетях с 30 апреля по 3 мая.

«Бойкот подчеркнет, что компании, занимающиеся социальными сетями, должны делать больше для искоренения онлайн-ненависти, подчеркнув при этом важность просвещения людей в продолжающейся борьбе с дискриминацией», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Бойкот соцсетей в следующие выходные поддерживается и координируется Футбольной ассоциацией (FA), премьер-лигой и Английской футбольной лигой (EFL).

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