Клубы АПЛ присоединились к бойкоту соцсетей из-за расизма

Клубы АПЛ объявили о трехдневном бойкоте соцсетей из-за расизма.

Клубы, в том числе топ-6, не будут ничего публиковать в соцсетях с 30 апреля по 3 мая.

«Бойкот подчеркнет, что компании, занимающиеся социальными сетями, должны делать больше для искоренения онлайн-ненависти, подчеркнув при этом важность просвещения людей в продолжающейся борьбе с дискриминацией», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Бойкот соцсетей в следующие выходные поддерживается и координируется Футбольной ассоциацией (FA), премьер-лигой и Английской футбольной лигой (EFL).