Клубы АПЛ присоединились к бойкоту соцсетей из-за расизма
Клубы АПЛ объявили о трехдневном бойкоте соцсетей из-за расизма.
Клубы, в том числе топ-6, не будут ничего публиковать в соцсетях с 30 апреля по 3 мая.
«Бойкот подчеркнет, что компании, занимающиеся социальными сетями, должны делать больше для искоренения онлайн-ненависти, подчеркнув при этом важность просвещения людей в продолжающейся борьбе с дискриминацией», — говорится в сообщении «Манчестер Юнайтед».
Бойкот соцсетей в следующие выходные поддерживается и координируется Футбольной ассоциацией (FA), премьер-лигой и Английской футбольной лигой (EFL).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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