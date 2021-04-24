«Брайтон» в гостях проиграл «Шеффилду»
«Шеффилд Юнайтед» в матче 33-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл «Брайтон» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Дэвид Макголдрик.
«Шеффилд Юнайтед» (17 очков) занимает последнее место в таблице. «Брайтон» (34) — 16-й.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
33-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон & Хоув» — 1:0 (1:0)
Гол: Макголдрик, 19.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Стивенс, Иган, Болдок, Богл, Брайан, Флек, Норвуд, Осборн (Ландстрем, 81), Макголдрик, Брюстер (Берк, 65).
«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Уэбстер, Гросс (Джаханбахш, 67), Лаллана, Биссума, Модер (Конноли, 67), Уэлбек, Мопей, Троссар (Искиэрдо, 82).
Предупреждения: Макголдрик, 24. Болдок, 77. Стивенс, 88.
Судья: Френд (Англия).
24 апреля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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