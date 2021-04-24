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«Брайтон» в гостях проиграл «Шеффилду»

24 апреля 2021, 23:51
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«Шеффилд Юнайтед» в матче 33-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл «Брайтон» со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Дэвид Макголдрик.

«Шеффилд Юнайтед» (17 очков) занимает последнее место в таблице. «Брайтон» (34) — 16-й.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон & Хоув» — 1:0 (1:0)

Гол: Макголдрик, 19.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Стивенс, Иган, Болдок, Богл, Брайан, Флек, Норвуд, Осборн (Ландстрем, 81), Макголдрик, Брюстер (Берк, 65).

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Уэбстер, Гросс (Джаханбахш, 67), Лаллана, Биссума, Модер (Конноли, 67), Уэлбек, Мопей, Троссар (Искиэрдо, 82).

Предупреждения: Макголдрик, 24. Болдок, 77. Стивенс, 88.

Судья: Френд (Англия).

24 апреля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

Шеффилд Юнайтед — Брайтон & Хоув

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