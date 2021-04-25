Тухель прокомментировал победу «Челси» над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:0).

«Это очень важная победа над крайне непростым соперником. В первом тайме мы сыграли очень сильно и продемонстрировали максимальную концентрацию. В игре с командой, которая отдает мяч и территорию, необходимо быть одновременно терпеливыми и агрессивными, поскольку они могут в любой момент наказать нас контратакой в случае потери или на стандарте. Счет 1:0 мог привести к нервной концовке, но я чувствовал, что команда предельно сконцентрирована и сильна. Это лучший способ зарядиться уверенностью перед важнейшим матчем Лиги чемпионов», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

После этого матча «Челси» с 58 очками занимает четвертое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 55 очками — на пятой строчке.