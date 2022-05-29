Источник: Садио Мане принял решение покинуть «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане принял решение покинуть английский клуб, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

30-летний сенегалец намерен уйти в летнее трансферное окно. Главным претендентом на форварда является немецкая «Бавария».

Мане принял окончательное решение после проигранного финала Лиги чемпионов «Реалу» (0:1).

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Мане в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев 50 матчей, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.