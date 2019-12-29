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«Манчестер Юнайтед» потерял Мактоминэя на три-четыре недели

13:38
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй прошел обследование по поводу травмы, полученной в матче чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1) 26 декабря. 23-летний шотландец повредил колено и пропустит от трех до четырех недель, сообщил Sky Sports главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер.

Отметим, что «МЮ» в ближайшее время предстоят матчи с «Арсеналом» (1 января), «Вулверхэмптоном» (4 января), «Манчестер Сити» (7 января), «Норвичем» (11 января) и «Ливерпулем» (19 января).

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