«Манчестер Юнайтед» опубликовал фото де Хеа и Погба после финала Лиги наций

«Манчестер Юнайтед» показал фото испанца Давида де Хеа и француза Поля Погба с финального матча Лиги наций. В этой встрече сборная Франции победила Испанию (2:1). После игры голкипер и хавбек пожали друг другу руки.

«Уважение», — подписан снимок.