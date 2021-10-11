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«Манчестер Юнайтед» опубликовал фото де Хеа и Погба после финала Лиги наций

«Манчестер Юнайтед» опубликовал фото де Хеа и Погба после финального матча Лиги наций
11 октября, 09:41
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«Манчестер Юнайтед» показал фото испанца Давида де Хеа и француза Поля Погба с финального матча Лиги наций. В этой встрече сборная Франции победила Испанию (2:1). После игры голкипер и хавбек пожали друг другу руки.

«Уважение», — подписан снимок.

Сборная Франции — второй победитель Лиги наций в истории. Первый турнир выиграла сборная Португалии. Ранее французы также стали победителями ЧМ-2018 в России.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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