«Челси» согласовал с Кристенсеном новый контракт

«Челси» согласовал новый контракт с защитником Андресом Кристенсеном, пишет в своем Twitter Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение 25-летнего датчанина рассчитано до лета 2022 года. В скором времени «Челси» объявит о продлении контракта.

В составе «Челси» Кристенсен выступает с 2013 года, однако в статусе одного из основных игроков синих закрепился лишь с 2019 года. В этом сезоне он провел 5 матчей в АПЛ.