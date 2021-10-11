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«Челси» согласовал с Кристенсеном новый контракт

«Челси» договорился с Кристенсеном о продлении контракта
11 октября, 12:01
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«Челси» согласовал новый контракт с защитником Андресом Кристенсеном, пишет в своем Twitter Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение 25-летнего датчанина рассчитано до лета 2022 года. В скором времени «Челси» объявит о продлении контракта.

В составе «Челси» Кристенсен выступает с 2013 года, однако в статусе одного из основных игроков синих закрепился лишь с 2019 года. В этом сезоне он провел 5 матчей в АПЛ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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