«Челси» согласовал с Кристенсеном новый контракт
«Челси» договорился с Кристенсеном о продлении контракта
11 октября, 12:01
«Челси» согласовал новый контракт с защитником Андресом Кристенсеном, пишет в своем Twitter Фабрицио Романо.
Нынешнее соглашение 25-летнего датчанина рассчитано до лета 2022 года. В скором времени «Челси» объявит о продлении контракта.
В составе «Челси» Кристенсен выступает с 2013 года, однако в статусе одного из основных игроков синих закрепился лишь с 2019 года. В этом сезоне он провел 5 матчей в АПЛ.
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