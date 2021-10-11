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«МЮ» хочет подписать новый контракт с Бруну Фернандешем

«МЮ» готов продлить контракт с Бруну Фернандешем
11 октября, 09:21
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Руководство «Манчестер Юнайтед» готово в ближайшее время подписать новый контракт с полузащитником Бруну Фернандешем, пишет Sky Sports.

По данным издания, стороны уже провели предварительные переговоры с агентом клуба. Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

27-летний португалец играет в «МЮ» с января 2020 года. В этом сезоне Фернандеш провел 7 матчей в АПЛ, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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