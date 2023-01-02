«Манчестер Юнайтед» опережает «Интер» и «Баварию» в борьбе за Тюрама
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за форварда «Боруссии» Маркуса Тюрама.
По информации La Repubblica, клуб находится в поиске нападающего, способного заменить Криштиану Роналду. Главный тренер команды Эрик тен Хаг впечатлен игровыми качествами 25-летнего игрока и хочет заполучить его.
Сообщается, что «МЮ» пытается договориться о переходе французского футболиста уже в январе и готов заплатить 15 миллионов евро, которые хочет за игрока «Боруссия».
На подписание игрока также претендуют «Бавария» и «Интер», однако оба клуба рассчитывали на бесплатное подписание Тюрама летом 2023 года после истечения контракта с менхенгладбахской «Боруссией».
Француз выступает за «Боруссию» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах за команду, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.
Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 32 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
8
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
9
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
10
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|2.01
|20:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|3 : 1
|3.01
|22:45
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|3.01
|22:45
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|3.01
|22:45
|
Лестер – Фулхэм
|- : -
|3.01
|23:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|4.01
|22:30
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|4.01
|22:45
|
Лидс – Вест Хэм
|- : -
|4.01
|23:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|4.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|5.01
|23:00
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2