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Сегодня, 22:27

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Брентфорд» — «Ливерпуль» — 3:1.
Фото Reuters

«Брентфорд» дома обыграл «Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Счет в игре 19-й минуте открыл игрок «мерсисайдец» Ибраима Конате, который забил в свои ворота. Затем в составе победителей голами отметились Йоан Висса и Брайан Мбеумо.

За проигравшую команду забил Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Брентфорд» прервал четырехматчевую победную серию «Ливерпуля» и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ (26 очков). «Ливерпуль» находится на шестой строчке (28 очков).

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
02 янв, 20:30. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:1
Ливерпуль
Алекс Окслейд-Чемберлен
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
6
2
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И В Н П +/- О
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 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
8
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
9
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
10
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
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38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 - : -
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 - : -
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 - : -
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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