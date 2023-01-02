«Ливерпуль» на выезде проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ

«Брентфорд» дома обыграл «Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Счет в игре 19-й минуте открыл игрок «мерсисайдец» Ибраима Конате, который забил в свои ворота. Затем в составе победителей голами отметились Йоан Висса и Брайан Мбеумо.

За проигравшую команду забил Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Брентфорд» прервал четырехматчевую победную серию «Ливерпуля» и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ (26 очков). «Ливерпуль» находится на шестой строчке (28 очков).