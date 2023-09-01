«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Регилона

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Арендное соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 Регилон выступал за «Атлетико» на правах аренды. Футболист провел 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.