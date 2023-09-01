«Кристал Пэлас» близок к подписанию Холдинга из «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Роб Холдинг может перейти в «Кристал Пэлас», сообщил Sky Sports.

По сведениям источника, соглашение будет подписано в ближайшее время. Сумма трансфера 27-летнего англичанина составит 4 миллиона фунтов стерлингов.

Холдинг выступает за «Арсенал» с 2016 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 24 матча, в которых забил 2 гола. Действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.