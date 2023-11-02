«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 3:0. Встреча прошла на «Олд Траффорд».

Полузащитник Мигель Алмирон на 28-й мниуте вывел гостей вперед. Перед перерывом Льюис Холл удвоил преимущество «сорок». Во второй половине гости забили еще один мяч — отличился Джо Уиллок.

Следующий соперник «Манчестер Юнайтед» определится по итогам жеребьевки.