«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги

«Ливерпуль» переиграл «Борнмут» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Нападающий Коди Гакпо на 31-й минуте вывел «красных» вперед. После перерыва хозяева отыгрались благодаря голу Джастина Клюйверта. На 70-й минуте Давид Нуньес забил и принес гостям победу.

Следующий соперник «Ливерпуля» определится по итогам жеребьевки.