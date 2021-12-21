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«Манчестер Юнайтед» не получал официального предложения от «Барселоны» по Кавани

15:59
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани находится в сфере интересов «Барселоны». Однако английский клуб пока не получал официального предложения по 34-летнему уругвайцу, пишут инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что «Барселона» хотела бы приобрести Кавани уже в ближайшее трансферное окно. Сам футболист готов пойти на сниженную зарплату в каталонском клубе, чтобы сине-гранатовые могли уложиться в потолок зарплат.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани забил один мяч в восьми матчах за «красных дьяволов». Контракт форварда с «МЮ» истекает по окончании сезона-2021/22.

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Иван Шитик все материалы автора

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