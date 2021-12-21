Артета высказался о положительных качествах Мартинелли

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о нападающем команды Габриэле Мартинелли.

«Он невероятно усердно тренируется, всегда готов делать больше, и он не боится рисковать — это то, что мне в нем нравится.

Конечно, невозможно постоянно играть на максимуме, это не очень эффективно, потому что ты выгоришь через несколько минут и затем просто будешь бегать по полю, неправильно читая разные ситуации. Габи в этом плане прогрессирует. Мы хотим, чтобы он так продолжал, при этом не теряя страсти, энергии и способности влиять на игру», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В текущем сезоне Мартинелли провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.