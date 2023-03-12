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Сегодня, 16:09

«Манчестер Юнайтед» не готов покупать Осимхена за 150 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» не собирается идти на требования «Наполи» по покупке форварда Виктора Осимхена, сообщает Calciomercato.

Неаполитанцы требуют за нигерийского нападающего не менее 150 миллионов евро.

По информации издания, «красные дьяволы» готовы отдать за Осимхена не более 100 миллионов.

В текущем сезоне 24-летний нападающий забил 19 голов за 22 матча серии А. Он является лучшим бомбардиром в своей лиге. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 27 15 3 9 49-37 48
5
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Брайтон 24 11 6 7 45-31 39
8
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
9
 Брентфорд 25 9 11 5 40-33 38
10
 Челси 26 10 7 9 27-26 37
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 26 6 9 11 21-33 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 26 6 8 12 21-47 26
15
 Эвертон 27 6 7 14 20-38 25
16
 Лестер 26 7 3 16 37-46 24
17
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
18
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
19
 Лидс 26 5 8 13 31-42 23
20
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
 1 : 0
11.03 18:00
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
11.03 18:00
Лидс – Брайтон
 2 : 2
11.03 18:00
Лестер – Челси
 1 : 3
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 3 : 1
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 0 : 1
12.03 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
12.03 17:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
12.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
12.03 19:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 20
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 15
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 18 1 5
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 24 1 4
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