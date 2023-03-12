«Манчестер Юнайтед» не готов покупать Осимхена за 150 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» не собирается идти на требования «Наполи» по покупке форварда Виктора Осимхена, сообщает Calciomercato.
Неаполитанцы требуют за нигерийского нападающего не менее 150 миллионов евро.
По информации издания, «красные дьяволы» готовы отдать за Осимхена не более 100 миллионов.
В текущем сезоне 24-летний нападающий забил 19 голов за 22 матча серии А. Он является лучшим бомбардиром в своей лиге. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|
5
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Брайтон
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|
8
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|
9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|
10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|
15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|
16
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|
17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|
18
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
19
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|
20
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.03
|15:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|1 : 0
|11.03
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|1 : 0
|11.03
|18:00
|
Лидс – Брайтон
|2 : 2
|11.03
|18:00
|
Лестер – Челси
|1 : 3
|11.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|3 : 1
|11.03
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|0 : 1
|12.03
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|12.03
|17:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|12.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|24
|1
|4
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