Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Нуну Эшпириту Санту близок к тому, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»

22:24
Теги:

Бывший тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшипириту Санту может стать главным тренером «Кристал Пэлас», сообщает 8 июня Sky Sports.

По данным источника, стороны близки к соглашению. В клубе надеются завершить сделку как можно быстрее. Португалец должен заменить на этом посту Роя Ходжсона.

«Кристал Пэлас» завершил сезон АПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Нуну по окончании сезона покинул «Вулверхэмптон», который стал 13-м.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Флойд Мейвезер заработал 56 млн долларов за бой, Пол — 10
С кем закрутил роман муж Ксении Бородиной за спиной у жены
Во Франции мужчина дал пощечину Макрону
Продюсер Лободы оскорбила Киркорова и ушла из шоу-бизнеса

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд