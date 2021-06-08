Нуну Эшпириту Санту близок к тому, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»
22:24
Бывший тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшипириту Санту может стать главным тренером «Кристал Пэлас», сообщает 8 июня Sky Sports.
По данным источника, стороны близки к соглашению. В клубе надеются завершить сделку как можно быстрее. Португалец должен заменить на этом посту Роя Ходжсона.
«Кристал Пэлас» завершил сезон АПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Нуну по окончании сезона покинул «Вулверхэмптон», который стал 13-м.
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