Нуну Эшпириту Санту близок к тому, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»

Бывший тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшипириту Санту может стать главным тренером «Кристал Пэлас», сообщает 8 июня Sky Sports.

По данным источника, стороны близки к соглашению. В клубе надеются завершить сделку как можно быстрее. Португалец должен заменить на этом посту Роя Ходжсона.

«Кристал Пэлас» завершил сезон АПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Нуну по окончании сезона покинул «Вулверхэмптон», который стал 13-м.