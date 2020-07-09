«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по новому контракту с Погба

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб начал переговоры с агентом 27-летнего француза Мино Райолой. Сторона Погба ждет первого предложения от «МЮ». Продление соглашения пока не согласовано.

Погба провел за «МЮ» 13 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 4 голевых передачи.