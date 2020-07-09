«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по новому контракту с Погба
09:46
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником Полем Погба, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб начал переговоры с агентом 27-летнего француза Мино Райолой. Сторона Погба ждет первого предложения от «МЮ». Продление соглашения пока не согласовано.
Погба провел за «МЮ» 13 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 4 голевых передачи.
Solskjaer on Paul Pogba new deal: «I can't comment on discussions with players, but of course we want to keep the best players around the club».— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2020
Man United have opened talks with Raiola to extend Pogba's contract. He's waiting for the first bid — not agreed yet ? #MUFC #ManUtd
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