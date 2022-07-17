Бентеке может уйти из «Кристал Пэлас» ради игровой практики перед ЧМ-2022

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может уйти из команды, сообщает The Sun.

По информации источника, 31-летний бельгиец хочет получать больше игровой практики перед ЧМ-2022, чтобы поехать на турнир в составе сборной своей страны. Сообщается, что лондонский клуб готов продать футболиста в случае, если получит достойное предложение.

В сезоне-2021/22 Бентеке забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Кристал Пэлас». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 6 миллионов евро.