«Манчестер Сити» в гостях победил «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

Счет был открыт уже на 7-й минуте встречи — автогол забил Эрик Байи. Он хотел выбить мяч, но отправил его за шиворот своему же вратарю Давиду де Хеа. После перерыва Байи был заменен.

В самом конце первого тайма (на 45-й минуте) удвоил преимущество Бернарду Силва.

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду на 90-й минуте встречи за грубый фол получил желтую карточку.

«Манчестер Сити» пока поднялся на второе место, опередив «Ливерпуль», который завтра сыграет с «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место.

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11-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:2)

Голы: Байи, 7 — в свои ворота (0:1). Бернарду Силва, 45 (0:2).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Алекс Теллес, 73), Магуайр, Байи (Санчо, 46), Линделеф, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Гринвуд (Рэшфорд, 67).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Габриэл Жезус, Фоден.

Предупреждения: Жоау Канселу, 48. Бернарду Силва, 58. Криштиану Роналду, 90.

Судья: Оливер (Англия).

6 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».