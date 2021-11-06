«Манчестер Сити» в гостях победил «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».
Счет был открыт уже на 7-й минуте встречи — автогол забил Эрик Байи. Он хотел выбить мяч, но отправил его за шиворот своему же вратарю Давиду де Хеа. После перерыва Байи был заменен.
В самом конце первого тайма (на 45-й минуте) удвоил преимущество Бернарду Силва.
Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду на 90-й минуте встречи за грубый фол получил желтую карточку.
«Манчестер Сити» пока поднялся на второе место, опередив «Ливерпуль», который завтра сыграет с «Вест Хэмом».
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место.
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11-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:2)
Голы: Байи, 7 — в свои ворота (0:1). Бернарду Силва, 45 (0:2).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Алекс Теллес, 73), Магуайр, Байи (Санчо, 46), Линделеф, Ван-Биссака, Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактоминай, Криштиану Роналду, Гринвуд (Рэшфорд, 67).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Эрнандес, Габриэл Жезус, Фоден.
Предупреждения: Жоау Канселу, 48. Бернарду Силва, 58. Криштиану Роналду, 90.
Судья: Оливер (Англия).
6 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
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