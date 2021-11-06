Байи — первый игрок «МЮ», забивший в свои ворота в матче с «Ман Сити» в АПЛ
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи забил мяч в свои ворота в матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
27-летний ивуариец срезал мяч в свои ворота на 7-й минуте встречи, подставив ногу под прострел защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.
Как сообщает Opta Sports, Байи стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим в свои ворота в игре с «Ман Сити» в АПЛ.
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