«Манчестер Юнайтед» 17 марта примет «Ливерпуль» в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу. Игра в городе Манчестер на стадионе «Олд Траффорд» начнется в 18.30 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «МЮ» — «Ливерпуль» в прямом эфире можно будет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала Кубка Англии команда Эрика тен Хага прошла «Ноттингем Форест» (1:0), а подопечные тренера Юргена Клоппа победили с разгромным счетом «Саутгемптон» (3:0).

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