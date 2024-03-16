«Бернли» в большинстве обыграл «Брентфорд» и одержал первую победу в 2024 году

«Бернли» дома переиграл «Брентфорд» в матче 29-го тура АПЛ — 2:1.

Гости играли в меньшинстве с 9-й минуты — красную карточку получил Серхио Регилон.

Минуту спустя Якоб Брун Ларсен с пенальти открыл счет. На 62-й минуте преимущество хозяев удвоил Давид Датро Фофана.

«Брентфорд» сумел отыграть один мяч на 83-й минуте, отличился Кристоффер Айер.

«Бернли» (17 очков) занимает предпоследнее место в АПЛ. Команда Венсана Компани одержала первую победу в 2024 году. В последний раз «Бернли» побеждал «Фулхэм» (2:0) 23 декабря в матче 18 тура АПЛ. С тех пор «бордовые» провели 11 матчей без побед.

«Брентфорд» (26) продлил серию без побед до шести матчей и идет 15-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Ноттингем Форест» на выезде упустил победу над «Лутоном» — 1:1. За гостей забил Крис Вуд. Хозяева отыгрались в концовке благодаря голу Люка Берри.