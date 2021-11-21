«Манчестер Юнайтед» летом хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера
«Манчестер Юнайтед» хочет видеть на посту главного тренера команды Маурисио Почеттино. Англичане готовы ждать лета, чтобы переманить тренера «ПСЖ», утверждает Sky Sports.
Об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «МЮ» официально объявили в воскресенье. Последним матчем норвежца во главе «Юнайтед» стала гостевая встреча с «Уотфордом» (1:4) в рамках 12-го тура чемпионата Англии.
Временным исполняющим обязанности главного тренера будет Майкл Кэррик.
«Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков в 12 матчах, располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ.
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