Фердинанд — об увольнении Сульшера из «МЮ»: «Это было неизбежно»
Бывший защи тник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на увольнение Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов».
«Это было неизбежно, так как «Манчестер Юнайтед» откатился назад после очень захватывающего трансферного окна, — приводит слова Фердинанда BT Sport. — Это увольнение прискорбно для такого человека, как Сульшер, но таков футбол».
48-летний норвежец возглавил «МЮ» в декабре 2018 года. Сегодня он покинул клуб. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.
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