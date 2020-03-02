«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Стоука»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в 18-летнем защитнике «Стоука» Натане Коллинзе, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер отправил скаутов для того, чтобы те понаблюдали за молодым центральным защитником «гончаров». Издание отмечает, что «МЮ» собирается сделать предложение по Коллинзу уже в летнее трансферное окно.

Коллинз провел за основной состав «Стоука» 12 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 18-летнего ирландца в 900 тысяч евро.