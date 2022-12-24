«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 19-летнего защитника «Лиона» за 30 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Лиона» Мало Густо в январе, сообщает MediaFoot.

По данным источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов евро, чей действующий контракт с французским клубом истекает в 2024 году.

В текущем сезоне чемпионата Франции Густо провел в составе «Лиона» 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.