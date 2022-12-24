«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести 19-летнего защитника «Лиона» за 30 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Лиона» Мало Густо в январе, сообщает MediaFoot.
По данным источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 19-летнего игрока 30 миллионов евро, чей действующий контракт с французским клубом истекает в 2024 году.
В текущем сезоне чемпионата Франции Густо провел в составе «Лиона» 14 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Источник: MediaFoot
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Кр. Пэлас – Фулхэм
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|26.12
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Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
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|- : -
|26.12
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