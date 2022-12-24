Главный тренер «Брентфорда» продлил контракт с клубом до 2027 года

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года, сообщает сайт клуба.

49-летний Томас Франк работает в клубе с 2018 года. Именно под его руководством команда пробилась в АПЛ.

«Брентфорд» после 15 туров занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 19 очков.

Ближайший поединок подопечные Франка проведут против лондонского «Тоттенхэма» в понедельник, 26 декабря.