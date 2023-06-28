«МЮ» готов предложить «Интеру» до 50 миллионов евро — вратарь нравится тен Хагу со времен работы в «Аяксе»

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за вратаря «Интера» Андре Онана до 50 миллионов евро, сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

Голкипер нравится главному тренеру «манкунианцев» Эрику тен Хагу еще со времен работы в «Аяксе». «Интер» готов рассмотреть предложения, которые начинаются от 60 миллионов евро.

Для самого 27-летнего камерунца «МЮ» подготовил контракт до 2028 года с зарплатой 6 миллионов евро за сезон.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.