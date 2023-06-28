«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании контракта с Хаверцем
«Арсенал» в ближайшее время должен объявить о покупке полузащитника «Челси» Кая Хаверца, утверждает журналист Фабрицио Романо.
24-летний немец подписал все необходимые документы еще в понедельник, 26 июня. Сумма трансфера составит 75 миллионов евро.
Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
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11
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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