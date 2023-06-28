«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании контракта с Хаверцем

«Арсенал» в ближайшее время должен объявить о покупке полузащитника «Челси» Кая Хаверца, утверждает журналист Фабрицио Романо.

24-летний немец подписал все необходимые документы еще в понедельник, 26 июня. Сумма трансфера составит 75 миллионов евро.

Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.