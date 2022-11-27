«Манчестер Юнайтед» готов отпустить защитника Аарона Ван-Биссаку в аренду

«Манчестер Юнайтед» будет готов отпустить защитника Аарона Ван-Биссаку в аренду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ни один клуб пока не хочет оформлять трансфер англичанина на постоянной основе, так что «красные дьяволы» дадут ему возможность проявить себя в аренде, чтобы затем продать следующим летом.

Латераль перешел в «МЮ» из «Кристал Пэласа» в 2019 году за 55 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за «красных дьяволов» всего 4 минуты.