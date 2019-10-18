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«Манчестер Юнайтед» готов оформить трансфер Эмре Джана зимой

16:23
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«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана. Английский клуб готов оформить трансфер 25-летнего немца в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Ранее появлялась информация, что приобретение Джана — это просьба бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который может возглавить «МЮ». В нынешнем сезоне Джан провел за «Юве» 3 матча в серии А. Клуб не заявил полузащитника для участия в Лиги чемпионов.

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