«Манчестер Юнайтед» готов начать официальные переговоры с «Барселоной» по де Йонгу

«Манчестер Юнайтед» готов сделать «Барселон» официальное предложение по трансферу полузащитника Френки де Йонга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По данным испанских СМИ, каталонцы просят за игрока 85 миллионов евро. «МЮ» планирует снизить сумму трансфера во время переговоров.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пытается заполучить полузащитника, так как новый тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет видеть его в своей команде.