«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» претендуют на нападающего «Вильярреала»

Нападающий испанского «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд входит в сферу интересов ряда английских клубов. Основными претендентами на игрока называются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», сообщает Daily Express.

В контракте 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно появится сумма выкупа в размере 45 миллионов евро. Сам Данжума в настоящее время сконцентрирован на игре за «Вильярреал».

В нынешнем сезоне Груневелд в 34 матчах во всех турнирах забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение футболиста с испанским клубом истекает в 2026 году.