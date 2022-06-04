Роналду признан лучшим игроком сезона-2021/22 в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона-2021/22 в «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт английского клуба.

37-летний португалец получил приз имени сэра Мэтта Басби в результате голосования болельщиков «красных дьяволов».

Нападающий выиграл эту награду в четвертый раз. Он получал приз игроку года в «МЮ» в сезонах-2003/04, 2006/07 и 2007/08.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.