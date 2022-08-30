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Сегодня, 15:04

«Аякс» объявил о переходе Антони в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Антони.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе нападающего Антони из «Аякса», сообщает пресс-служба амстердамцев.

Сумма сделки составит 100 миллионов евро. Из них 95 миллионов «Аякс» получит в качестве гарантированных выплат, еще 5 миллионов — бонусами.

В ближайшее время Антони пройдет медицинское обследование в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что 22-летний футболист подпишет контракт с английским клубом до 2027 года с опцией продления.

В нынешнем сезоне Антони забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
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 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
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31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
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