«Аякс» объявил о переходе Антони в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе нападающего Антони из «Аякса», сообщает пресс-служба амстердамцев.

Сумма сделки составит 100 миллионов евро. Из них 95 миллионов «Аякс» получит в качестве гарантированных выплат, еще 5 миллионов — бонусами.

В ближайшее время Антони пройдет медицинское обследование в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что 22-летний футболист подпишет контракт с английским клубом до 2027 года с опцией продления.

В нынешнем сезоне Антони забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.