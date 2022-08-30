Хау разочарован уходом Дубравки в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на возможный переход вратаря Мартина Дубравки в «Манчестер Юнайтед».

«Между клубами состоялись переговоры. Мне будет грустно, если Мартин действительно уйдет, грустно видеть, как он уходит. Это, конечно, не то, чего мы хотели как футбольный клуб, но мы понимаем, что у каждой истории всегда есть две стороны», — цитирует Sky Sports Хау.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Ньюкаслом» по аренде Дубравки с правом выкупа. 33-летний голкипер выступает за «сорок» с 2018 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В прошлом сезоне вратарь провел за «Ньюкасл» 27 матчей во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 8 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.