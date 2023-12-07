«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» благодаря дублю Мактоминея

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

На 9-й минуте встречи в ворота гостей был назначен пенальти, но полузащитник Бруну Фернандеш не реализовал его. На 19-й минуте Скот Мактоминей открыл счет. Перед самым перерывом Коул Палмер забил за «Челси».

В начале второй половины Мактоминей оформил дубль и установил окончательный счет.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Челси» остался на 10-й строчке — 19 очков.