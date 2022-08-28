«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Антони за 100 миллионов евро. Трансфер может ускорить уход Роналду

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке Антони у «Аякса» за 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке нападающего «Аякса» Антони, сообщает Sky Sports.

Манкунианцы предложили амстердамскому клубу 100 миллионов евро включая бонусы за 22-летнего бразильца.

По данным источника, клубы обсудят трансфер в ближайшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что в случае перехода Антони, «МЮ» будет готов отпустить форварда Криштиану Роналду в «Наполи». Из неаполитанского клуба состав «красных дьяволов» пополнит нападающий Виктор Осимхен.

В нынешнем сезоне Антони забил два мяча и отдал две результативные передачи в трех матчах за амстердамцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.