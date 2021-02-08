«Манчестер Сити» заинтересовался приобретением Ингза

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингз летом может перейти в «Манчестер Сити», сообщает The Athletic. Действующий контракт 28-летнего англичанина истекает в 2022 году, однако лидеры АПЛ готовы побороться за форварда уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Ингз забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах за «Саутгемптон». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.