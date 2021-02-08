Погба пропустит несколько недель из-за травмы бедра

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не примет участие в ближайших играх из-за травмы бедра, полученной в игре 23-го тура с «Эвертоном» (3:3), сообщил клуб на своем официальном сайте.

Точные сроки восстановления не называются, однако известно, 27-летний француз пропустит матчи 1/8 финала Кубка Англии с «Вест Хэмом» и 1/16 финала Лиги Европы с «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне Погба уже пропустил несколько встреч из-за повреждений. Француз отыграл 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. В январе он стал лучшим игроком «Манчестер Юнайтед».