Алан Ширер рассказал, чего «Ливерпулю» не хватает в этом сезоне

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер высказался о проблемах «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Они люди. Игрокам не хватает уверенности. Несколько футболистов с этим столкнулись. Они потеряли ван Дейка, играют без фанатов. Есть проблемы и в созидании. Я говорю о том, что в первом тайме, когда Мане бил головой. Им подарили гол во втором тайме. Кроме того, «Ман Сити» достойно выиграл матч во втором тайме», — цитирует Ширера Liverpool Echo.

После 23 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.