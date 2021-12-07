«Манчестер Сити» требует у «Барселоны за Феррана Торреса 60 миллионов евро. Каталонцы готовы дать 45

«Манчестер Сити» готов продать нападающего Феррана Торреса в «Барселону». Но английский клуб требует за 21-летнего игрока 60 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы готовы заплатить 45 миллионов. Сторонам пока не удалось договориться о сумму трансфера.

Сам футболист хочет вернуться в Испанию и уже попросил отпустить его в «Барсу».

В сезоне-2021/22 Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.