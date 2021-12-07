Невилл: «Рангник показал игрокам «Манчестер Юнайтед», что на боковой линии стоит зрелый человек»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал дебют Ральфа Рангника на посту главного тренера команды в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0).

«Впервые за 16 матчей «Манчестер Юнайтед» не пропустил, — приводит слова Невилла Sky Sports. — Выглядело так, словно «Кристал Пэлас» не может провести контратаку. В игре появилось немного порядка и терпения. Рангник показал игрокам «Манчестер Юнайтед», что на боковой линии стоит зрелый человек. Ральф не паниковал и не гнался за результатом».

По мнению бывшего защитника, самое важное, что команда сыграла на ноль.

«Игра придет, но «Манчестер Юнайтед» нужно прекратить пропускать. Главная задача была выполнена. Команда должна продолжить движение по этому пути, если хочет добиться успеха», — сказал он.

После 15 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.