Обамеянг не может забить в АПЛ на протяжении 6 матчей

Капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не может забить в АПЛ шесть матчей подряд. Он показывает худший результат в турнире.

Отметим, самая долгая безголевая серия габонца составляла 14 матчей. Тогда он играл за дортмундскую «Боруссию» (2014 год), сообщает OptaJoe.

В этом сезоне футболист провел 14 матчей в АПЛ, забив 4 гола и сделав одну голевую передачу. Последний раз Обамеянг забивал в 9-м туре чемпионата в ворота «Астон Виллы».