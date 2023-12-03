«Челси» обыграл «Брайтон», играя в меньшинстве с 45-й минуты

«Челси» дома одержал победу над «Брайтоном» в матче 14-го тура АПЛ — 3:2.

Победу лондонцам принес дубль Энцо Фернандеса. Аргентинец забил с игры на 17-й минуте и реализовал пенальти на 65-й. Еще один мяч на счету Леви Колвилла (21-я минута).

За гостей на 43-й минуте забил Факундо Буонанотте. На 90+2-й минуте преимущество синих до минимума сократил Жоау Педро.

Команда Маурисио Почеттино играла в меньшинстве с 45-й минуты — две желтые карточки получил Конор Галлахер.

«Челси» (19 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. «Брайтон» (22) идет восьмым в турнирной таблице.

В параллельном матче «Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1. На гол Мохамеда Кудуса гости ответили точным ударом Одсона Эдуара.