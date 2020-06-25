«Манчестер Сити» разрешили сыграть с «Ливерпулем» на своем стадионе

Городской совет Манчестера разрешил провести матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» на домашнем стадионе «горожан», «Этихад Стэдиум».

— Консультативная группа по безопасности дала понять, что у нее нет возражений против проведения матча на домашнем стадионе «Манчестер Сити», — приводятся слова члена городского совета Манчестера Лютфура Рахмана на официальном сайте совета.

Ранее появлялась информация о том, что встреча может состояться на нейтральном поле из-за опасений, что болельщики будут собираться в группы около арены.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в четверг, 2 июля. Начало встречи — в 22.15 по московскому времени.